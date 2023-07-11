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13:25, 11 июля 2023Мир

Генсек НАТО анонсировал «сильный сигнал» по членству Украины в блоке

Генсек НАТО Столтенберг пообещал Украине «сильный сигнал» о членстве в блоке
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Yves Herman / Reuters

Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе, но ей направят «сильный сигнал» о том, что двери альянса открыты. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Он также пообещал, что НАТО примет многолетнюю программу помощи Украине — она будет реализовываться вне зависимости от хода конфликта.

По словам Столтенберга, послание Украине на саммите в Вильнюсе будет позитивным, мощным и единым. «Пока мы не обеспечим победу Украины в этой войне, если мы не обеспечим победу Украины как суверенной независимой нации, вопрос членства не будет обсуждаться», — пояснил он. Столтенберг добавил, что главной задачей в настоящий момент остается победа Украины.

Ранее генсек НАТО заявил, что увеличение объемов военной и финансовой помощи Украине станет основным посланием саммита.

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    Варвара Кошечкина
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