В Николаеве заявили об уничтожении склада ВСУ с дальнобойными ракетами

Подпольщик Лебедев: войска РФ уничтожили склад ВСУ с западными авиаракетами в Николаеве

Российские войска уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаеве с дальнобойными ракетами западного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора местного подполья Сергея Лебедева.

По словам подпольщика, ликвидированными ракетами вооружали украинские самолеты на аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия (НАРП). Даже спустя 12 часов после удара местные жители сообщали о движущихся в сторону склада пожарных машинах, отметил Лебедев.

Координатор подполья указал, что местные власти включили тревогу слишком поздно, а сейчас через СМИ они призывают жителей срочно сдать кровь, при этом утверждая, что пострадавших и погибших нет.

Ранее Лебедев заявил, что иностранные наемники открыто гуляют по городам Украины. Так, в одном из городов были замечены одетые в камуфляж темнокожие мужчины. У одного из них на рукаве была нашивка в виде украинского флага.