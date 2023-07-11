Европейцев призвали спать с закрытыми окнами из-за токсичного газа

Reuters: жителей Исландии попросили спать с закрытыми окнами из-за извержения вулкана

Жителям полуострова Рейкьянес на юго-западе Исландии рекомендовали спать с закрытыми окнами и не пользоваться вентиляцией из-за извержения вулкана, сообщает Reuters со ссылкой на заявление исландской полиции.

Полуостров Рейкьянес — вулканическая и сейсмически активная точка к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика. Ранее в метеорологическом управлении страны заявляли, что сегодняшнее извержение не должно вызвать большого выброса вредных веществ в атмосферу, писал Reuters.

При этом полиция страны ограничила доступ к вулкану из-за выброса «опасных для жизни токсичных газов». «В течение следующих часов газ может скапливаться вокруг места извержения из-за слабого ветра», — заявили в полиции, порекомендовав тем, кто решил пойти к месту извержения или уже находится там, покинуть этот район.

Извержение возникло после интенсивной сейсмической активности и классифицируется как трещинное извержение, которое обычно не приводит к крупным взрывам или значительному выбросу пепла в стратосферу.

Ранее в России 11 июля был зафиксирован выброс пепла высотой в 3,5 километра на вулкане Эбеко Большой Курильской гряды. Шлейф пепла начал распространяться на восток на расстояние более пяти километров.