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09:13, 11 июля 2023Среда обитания

Вулкан Эбеко выбросил гигантский столб пепла

МЧС: Вулкан Эбеко на Дальнем Востоке выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра

Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Специалисты зафиксировали пепловый выброс высотой в 3,5 километра на вулкане Эбеко Большой Курильской гряды. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Как уточнили эксперты, шлейф пепла распространяется в восточном направлении на расстояние более пяти километров. В городе Северо-Курильске пеплопада не было, однако запах сероводорода ощущался местными жителями. В региональном МЧС подчеркнули, что угрозы для населения нет.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров находится в северной части Парамушира. Он активизировался еще в ноябре 2018 года. Последний раз выброс пепла высотой три километра на вулкане Эбеко был зафиксирован специалистами 5 июня. При этом пеплопад не наблюдался.

В конце июня сообщалось, что извержение вулкана Ключевская сопка началось на востоке Камчатки. Вулкану присвоили «желтый» повышенный код опасности для авиации, так как выбросов пепла не наблюдалось.

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    Марина Совина
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