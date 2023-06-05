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06:07, 5 июня 2023Среда обитания

Вулкан на Дальнем Востоке выбросил огромный столб пепла

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту три километра

Фото: Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Эксперты зафиксировали 5 июня выброс пепла высотой три километра на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области.

«В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от островной группы реагирования на вулканические извержения ДВО РАН поступила информация, что на Эбеко произошел пепловый выброс на высоту три километра», — сказано в сообщении.

Также специалисты указали, что шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров. Как отмечалось, угрозы для жизни людей нет. Пеплопад, по последней информации, не наблюдался.

16 апреля вулкан Эбеко вновь проявил свою активность. Тогда сообщалось, что столб пепла был выброшен на высоту около трех километров. При этом в городе Северо-Курильск, находящемся в семи километрах от Эбеко, пеплопад не наблюдался.

А в марте город в Сахалинской области засыпало пеплом после выброса вулкана. По словам местных жителей, Эбеко без остановки извергается с 2016 года, в день может быть до 30 выбросов разной степени интенсивности.

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    Марина Совина
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