Дальневосточный вулкан вновь выбросил огромный столб пепла

Вулкан Эбеко на курильском Парамушире выбросил пепел на высоту три километра

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир вновь активизировался и выбросил огромный столб пепла, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

Дальневосточный вулкан пришел в активность днем в воскресенье,16 апреля, по местному времени. В МЧС сообщили, что столб пепла был выброшен на высоту около трех километров. «Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что в городе Северо-Курильск, находящемся в семи километрах от Эбеко, пеплопад не наблюдался, угрозы для жизнедеятельности населения нет.

В марте Северо-Курильск в очередной раз засыпало пеплом после выброса вулкана Эбеко. Местная жительница рассказала, что для курильчан это явление уже стало обыденным, так как вулкан без остановки извергается с 2016 года.

Ранее сообщалось, что купол вулкана Шивелуч на Камчатке разрушился в результате мощного извержения и выбросов пепла.