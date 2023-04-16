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11:49, 16 апреля 2023Среда обитания

Дальневосточный вулкан вновь выбросил огромный столб пепла

Вулкан Эбеко на курильском Парамушире выбросил пепел на высоту три километра

Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир вновь активизировался и выбросил огромный столб пепла, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

Дальневосточный вулкан пришел в активность днем в воскресенье,16 апреля, по местному времени. В МЧС сообщили, что столб пепла был выброшен на высоту около трех километров. «Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что в городе Северо-Курильск, находящемся в семи километрах от Эбеко, пеплопад не наблюдался, угрозы для жизнедеятельности населения нет.

В марте Северо-Курильск в очередной раз засыпало пеплом после выброса вулкана Эбеко. Местная жительница рассказала, что для курильчан это явление уже стало обыденным, так как вулкан без остановки извергается с 2016 года.

Ранее сообщалось, что купол вулкана Шивелуч на Камчатке разрушился в результате мощного извержения и выбросов пепла.

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Антон Похиляк
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