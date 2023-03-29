Жительница российского города рассказала о пеплопаде от вулкана

Жительница Северо-Курильска Котенко рассказала о засыпанном пеплом вулкана городе

Северо-Курильск в Сахалинской области засыпало пеплом после выброса вулкана Эбеко. Об этом «Ленте.ру» рассказала местная жительница Елена Котенко.

Женщина сообщила, что для курильчан это явление уже стало обыденным. «Эбеко нас постоянно засыпает пеплом. Сегодня не исключение. Мы так к нему привыкли, что на очередное засыпание города не обращаем внимания», — высказалась она.

По словам Котенко, вулкан без остановки извергается с 2016 года, в день может быть до 30 выбросов разной степени интенсивности.

«Пепел серого цвета, похож на песок. Горячий он только ближе к кратеру, на город уже осыпаются холодные частички. Он, когда осыпается, конечно, остается на одежде или машинах, например, но легко смывается. Лично нам не особо мешает. Если сильный пеплопад на город, то никто не выходит», — поделилась она.

Пепел в Северо-Курильске Фото из личного архива Елены Котенко

В начале марте выброс пепла вулкана Эбеко сняли на видео на курильском острове Парамушир. На кадрах, снятых с дрона, был виден огромный кратер вулкана, из которого валит густой серый пепел. По данным вулканологов, кучерявые столбы достигли в высоту 2,5 километра, а пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до пяти километров.

