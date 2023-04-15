Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:02, 15 апреля 2023Путешествия

Купол вулкана на Камчатке разрушился из-за извержения

Купол вулкана Шивелуч на Камчатке разрушился после мощного извержения и выбросов пепла

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Сотрудник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук сообщил о разрушении купола вулкана Шивелуч на Камчатке в результате мощного извержения и выбросов пепла. Его слова приводит РБК.

«Большая часть постройки активного купола разрушена. Образовался громадный кратер диаметром более километра», — сказал Демянчук. По словам члена-корреспондента РАН Алексея Озерова, Шивелуч будет извергаться еще продолжительное время.

Ранее сообщалось, что извержение вулкана на Камчатке повлияло на осуществление полетов над США и, в частности, привело к отмене десятков рейсов на Аляске. «Облако пепла от извергающегося в России вулкана влияет на полеты в штате Аляска», — говорится в сообщении перевозчика.

11 апреля на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Вулкан выбросил пепел на высоту до 20 километров. В радиусе нескольких десятков километров от вулкана небо заволокло пепловой тучей, а в поселке Ключи и селе Майском начался пеплопад.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Около места выступления премьера Японии произошел взрыв. Что случилось в Вакаяме?
Германия поддержала включение атомного сектора России в новый пакет санкций ЕС
Врач назвал безопасный срок хранения пасхальных яиц
Купол вулкана на Камчатке разрушился из-за извержения
В Крыму призвали перестать воспринимать Украину как государство
Глава МИД Латвии внес Инстасамку в «черный список»
Китай жестко ответил на урок демократии от Бербок
Дерматокосметолог назвал причину постоянной сухости губ
В российском городе три человека погибли при возгорании жилого дома
Раскрыта реакция союзников США на утечку разведданных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.