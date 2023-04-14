Извержение вулкана на Камчатке повлияло на полеты над США

AP: извержение вулкана на Камчатке привело к отмене десятков рейсов на Аляске

Извержение вулкана на Камчатке повлияло на осуществление полетов над США и, в частности, привело к отмене десятков рейсов на Аляске. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на американскую авиакомпанию Alaska Airlines.

«Облако пепла от извергающегося в России вулкана влияет на полеты в штате Аляска, — говорится в сообщении перевозчика. — В качестве меры предосторожности Alaska Airlines отменила некоторые рейсы на Аляску и обратно, а также внутри штата».

По данным агентства, в общей сложности компании пришлось отменить 28 авиарейсов в четверг, 14 апреля.

Ранее в апреле россиян предупредили об опасности полетов над извергающимся вулканом Шивелуч. В извещении летному составу (NOTAM), изданном российскими авиационными властями, сообщалось, что в любое время возможно извержение до эшелона 520.

