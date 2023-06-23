Институт ДВО РАН: на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка

Извержение вулкана Ключевская сопка началось на востоке Камчатки. Об этом сообщает на своем сайте Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

Извержение продолжается с 23:23 22 июня по местному времени (14:23 по московскому времени). Вулкану присвоили «желтый» повышенный код опасности для авиации, так как выбросов пепла не наблюдается. Он означает повышенную активность вулкана.

При этом в любое время могут возникнуть аэрозольные шлейфы с некоторым количеством пепла.

5 июня эксперты зафиксировали выброс пепла высотой три километра на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир.

Вулкан Ключевская сопка — самый высокий активный вулкан на территории Евразии, его абсолютная высота составляет около 4750 метров.