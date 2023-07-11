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01:37, 11 июля 2023Экономика

В России одобрили льготный НДС для детских автокресел

Правительство России одобрило льготный НДС для детских пеленок и автокресел

Фото: Anton Belitsky / Global Look Press

Правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие расширение перечня детских товаров, на которые распространяется пониженная до десяти процентов ставка налога на добавленную стоимость. В частности, речь идет об автокреслах и пеленках, сказано в документе правительства, который есть в распоряжении РБК.

В пресс-службах правительства и Минпромторга подтвердили, что комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие поправки. Инициатива позволит не только снизить нагрузку на производителей, но и оказать поддержку семьям, имеющим детей, уточняют журналисты.

На сегодняшний день в Налоговом кодексе уже предусмотрена ставка НДС для ряда детских товаров — например, трикотажных и швейных изделий, колясок, детских кроватей и матрасов, а также игрушек и подгузников. Но для остальных товаров действует ставка НДС 20 процентов.

Одобренный правительством законопроект предлагает расширить льготу. В частности, на детскую мебель, велосипеды, детские автокресла, а также пеленки. В пояснительной записке к законопроекту указано, что речь идет исключительно о продукции, предназначенной для использования детьми.

В начале июня в Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается в первую очередь зачислять в детские сады детей медиков. Уточнялось, что право на приоритетное зачисление в детсады может быть предоставлено детям медработников, которые оказывают первичную, скорую и скорую специализированную медицинскую помощь.

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    Марина Совина
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