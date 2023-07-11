Столтенберг рассказал о планах НАТО защищаться от «угрожающего поведения Китая»
Столтенберг: страны НАТО договорились вместе защищаться от угрожающего поведения Китая
Страны НАТО договорились совместно защищаться от «угрожающего поведения Китая». О таких планах генсек альянса Йенс Столтенберг рассказал по итогам первого дня саммита блока в Вильнюсе, передает ТАСС.
Он указал, что Пекин отказался осудить действия России на Украине. В то же время, заявил Столтенберг, ядерная модернизация КНР не имеет прецедентов по масштабу и скорости.
«Страны-члены НАТО договорились вместе защищаться от угрожающего поведения Китая», — подытожил генсек.
Также на пресс-конференции Столтенберг сообщил, что НАТО пригласит Украину вступить в альянс при согласии всех членов блока, а также при выполнении всех необходимых условий.