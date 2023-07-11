Премьер Британии отказал Байдену в поставке кассетных боеприпасов Украине

Премьер Британии Сунак отказал Байдену в поставке кассетных боеприпасов Украине

Премьер Великобритании Риши Сунак отказал президенту США Джо Байдену в поставке кассетных боеприпасов Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на официального представителя британская лидера.

По его словам, премьер заявил американскому лидеру, что Великобритания «будет выполнять свои обязательства» по договору о запрете производства или использования спорных боеприпасов.

Ранее Сунак высказался о намерении США поставить Украине кассетные боеприпасы. Он напомнил, что Соединенное Королевство подписало конвенцию, которая запрещает производство или применение таких бомб, и препятствует их применению. Премьер также добавил, что Британия продолжит «вносить свой вклад в поддержку Украины в борьбе с незаконным и неспровоцированным вторжением России».