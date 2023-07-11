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20:17, 11 июля 2023Среда обитания

Парковка в Париже подорожает для одного типа автомобилей

The Guardian: власти Парижа решили повысить стоимость парковки для внедорожников

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Мэрия Парижа решила повысить стоимость парковки для владельцев внедорожников. Таким способом власти хотят бороться с загрязнением окружающей среды от этого типа автомобилей, сообщает The Guardian.

Власти обеспокоились количеством внедорожников в городе. За последние четыре года показатель увеличился на 60 процентов, и теперь на такие машины приходится 15 процентов от 1,15 миллиона частных автомобилей, которые паркуются во французской столице каждый вечер.

На данный момент неизвестно, на сколько подорожает парковка и из чего именно будет складываться плата, однако власти будут учитывать размер, вес автомобиля и объем двигателя. «С 1 января 2024 года владельцы внедорожников могут ожидать более высокую плату за парковку во французской столице», — заявили в мэрии. Примеру столицы также собрались последовать в Лионе и Гренобле.

Ранее стало известно, что в Париже с 1 сентябре 2023 года запретят аренду электросамокатов. Таким образом во французской столице решили поддержать безопасность на дорогах.

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    Нина Ташевская
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