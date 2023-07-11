Российский морпех рассказал об изменении тактики ВСУ

Российский морпех Боцман заявил о действиях малых групп ВСУ на запорожском направлении

Замкомандира соединения морской пехоты Черноморского флота с позывным Боцман заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику наступления на запорожском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Морпех рассказал об изменении тактики ВСУ и подчеркнул, что теперь украинские войска совершают наступательные действия малыми группами на запорожском направлении. На передовую их доставляют с помощью боевых машин пехоты (БМП).

«Наши артиллеристы наблюдают за этим, затем эффектно выбивают "страйк" артналетом, после чего происходит подвозка очередных двадцати-тридцати смертников... Конвейер по отправке украинских нацистов к Бандере работает бесперебойно, снарядов у нас хватает», — отметил российский военный.

