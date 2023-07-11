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21:33, 11 июля 2023Бывший СССР

Город Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами

Оперативные службы сообщили об обстреле Токмака в Запорожье кассетными боеприпасами

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Город Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами, об этом сообщили оперативные службы региона, передает РИА Новости.

«По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы», — отметил представитель экстренных служб.

По его словам, попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из Токмака в сторону Васильевки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются сосредоточить силы на более дальних расстояниях и ударить в направлении Новопрокоповки в Запорожской области. Он подчеркнул, что у Киева есть планы выйти на Токмак и рассечь линию российской обороны.

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    Марина Совина
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