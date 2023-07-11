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11:32, 11 июля 2023Интернет и СМИ

Появившийся на диком пляже под Тюменью танк готовился к учениям

Пляж, на котором танк разогнал купающихся, принадлежит Минобороны и закрыт для отдыхающих

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Пляж на озере Андреевском в Тюменской области, где внезапно появившийся танк разогнал отдыхающих, принадлежит Министерству обороны и закрыт для отдыхающих.

Видео заехавшего на пляж танка широко разошлось по сети. Его публиковал Telegram-канал «Подъем». На кадрах видно, как танк выезжает из леса и следует вдоль береговой линии, оставляя за собой следы пыли и дыма. Экипаж, вероятно, применил системы постановки дымовой завесы, на что указывают количество и цвет выпускаемого боевой машиной дыма. При этом люди смотрят и смеются.

Очевидец рассказал порталу 72.ru, что танк покружил по пляжу и уехал в сторону военной части. «Вояки молодые, что стоят возле шлагбаума на въезде, сказали нам, что через час ждите еще раз танк», — поделился он. Кроме того, на дороге вырыли большую яму. Водителей разворачивают, просят оставить машины и идти пешком к водоему. Пляж на озере Андреевском дикий и не был специально обустроен для туристического обслуживания, кроме того, он официально закрыт.

Представитель Тюменского высшего военно-инженерное командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ) заявил, что эта земля принадлежит Минобороны и людей там быть не должно. «А по поводу танка военного: танк выехал, просто он пробивал, так сказать, дорогу. Скоро там будут учения со спецтехникой. Танк выехал, развернулся и уехал обратно», — объяснил он.

Свой комментарий предоставили и в пресс-службе городской администрации. «Границы действительно города Тюмени. Земля вся там предоставлена ТВВИКУ и ФГКУ "Управление лесного хозяйства и природопользования" Министерства обороны. Получается, действия их законны. Город там не участвует», — сказали там.

Новость о заехавшем на пляж танке широко разошлась в российских СМИ. Среди осветивших тему — «Лента.ру», «АиФ», «Газета.Ru», «360».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Алина Гончарова
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