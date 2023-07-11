Россиянина отдали под суд за теракт в военкомате

СК: дело о стрельбе в военкомате Усть-Илимска переквалифицировано на теракт

Дело о стрельбе в военкомате Усть-Илимска Иркутской области переквалифицировали на теракт. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета.

По версии следствия, в сентябре прошлого года в актовом зале военного комиссариата 26-летний мужчина трижды выстрелил из обреза ружья в военкома. После этого он разлил в помещении легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее, указали в ведомстве.

Прокуратура утвердила обвинение по делу, его материалы направлены в окружной военный суд, уточнили в надзорном ведомстве.

26 сентября стало известно о стрельбе в военкомате Усть-Илимска. Стрелка оперативно задержали. Пострадавшего начальника призывной комиссии госпитализировали. Руслан Зинин, который открыл стрельбу и ранил местного военкома, объяснил свой поступок тем, что хотел предотвратить мобилизацию младшего брата.

