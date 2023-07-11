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06:31, 11 июля 2023Россия

Российский «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ

Командир экипажа «Терминатора»: БМПТ выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ под Авдеевкой

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Командир экипажа российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» «Южной» группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) сообщил, что машина выпустила 400 снарядов по украинским позициям под Авдеевкой в ДНР. Его слова приводит РИА Новости.

Боец уточнил, что работа производилась из автоматической пушки «Терминатора». Экипаж подъехал на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра от противника.

Командир отметил, что военные работали ночью, чтобы при помощи тепловизорного оборудования обнаружить цели — живую силу, укрепления и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). По легкобронированной и тяжелой технике экипаж наносил удары из противотанкового ракетного комплекса, указал собеседник агентства.

Ранее обозреватель Forbes рассказал, что российский «Терминатор» может стать новым этапом эволюции в танкостроении. Как отмечается в материале издания, машина участвовала в специальной военной операции (СВО) и хорошо себя показала. Поэтому Киеву следовало бы задуматься о собственном аналоге данной боевой машины ВС РФ.

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    Марина Совина
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