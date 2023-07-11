Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:11, 11 июля 2023Культура

Режиссер «Барби» рассказала о планах на камео Тимоти Шаламе в фильме

Режиссер «Барби» рассказала о планах на камео Тимоти Шаламе и Сирши Ронан в фильме

Кадр: фильм «Барби»

Актеры Тимоти Шаламе и Сирша Ронан должны были получить камео в фильме «Барби». Об этом рассказала режиссер фильма Грета Гервиг в разговоре с порталом CinemaBlend.

Гервиг пытался привлечь в свой фильм актеров, с которыми ранее работала, однако Шаламе и Ронан не смогли принять участие в фильме. Ронан отмечала, что была слишком измотана для съемок в «Барби». «Я также собиралась сделать камео с Тимми, но они оба не смогли принять участие, и это очень меня расстроило. Но я так их люблю. Мне казалось, что я делаю что-то без своих детей. Я не имею в виду, что я их мама, но я вроде как чувствую себя таковой», — поделилась Гервиг, отметив, что она все равно «счастлива», потому что актеры пытались выделить время.

Ранее Гервиг вспомнила о кастинге на роль Кена. Отмечается, что некоторые, включая самого актера Райана Гослинга, изначально не могли представить его в роли возлюбленного Барби.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России прокомментировали согласие Турции на прием Швеции в НАТО

    Брэда Питта обвинили в разграблении виноградника

    Россиянам рассказали о возможности получить деньги за случайно разбитый балкон

    16-летняя российская теннисистка рассказала о призовых на Уимблдоне

    В России указали на незаинтересованость США в дипломатическом решении кризиса

    Концерт Big Baby Tape отменили в Нижнем Новгороде

    Литва собралась создать дивизию и закупать танки

    Россиянина задержали по делу о госизмене за финансирование украинских веонных

    В НАТО пообещали прогресс в вопросе западных гарантий безопасности Украины

    В России высказали о шансах Турции на вступление в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости