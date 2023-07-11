Режиссер «Барби» рассказала о планах на камео Тимоти Шаламе в фильме

Режиссер «Барби» рассказала о планах на камео Тимоти Шаламе и Сирши Ронан в фильме

Актеры Тимоти Шаламе и Сирша Ронан должны были получить камео в фильме «Барби». Об этом рассказала режиссер фильма Грета Гервиг в разговоре с порталом CinemaBlend.

Гервиг пытался привлечь в свой фильм актеров, с которыми ранее работала, однако Шаламе и Ронан не смогли принять участие в фильме. Ронан отмечала, что была слишком измотана для съемок в «Барби». «Я также собиралась сделать камео с Тимми, но они оба не смогли принять участие, и это очень меня расстроило. Но я так их люблю. Мне казалось, что я делаю что-то без своих детей. Я не имею в виду, что я их мама, но я вроде как чувствую себя таковой», — поделилась Гервиг, отметив, что она все равно «счастлива», потому что актеры пытались выделить время.

Ранее Гервиг вспомнила о кастинге на роль Кена. Отмечается, что некоторые, включая самого актера Райана Гослинга, изначально не могли представить его в роли возлюбленного Барби.