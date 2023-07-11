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02:56, 11 июля 2023Экономика

Бюджет России недополучил триллионы рублей по налогам

«Известия»: бюджет недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам в 2022 году

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Совокупная задолженность к 1 января 2023 года по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам в России составила 2,5 триллиона рублей. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что показатель увеличился на 545 миллиардов рублей (или на 27,5 процентов) год к году. Издание подчеркнуло, что дефицит федерального бюджета, в свою очередь, в 2022 году достиг 3,3 триллиона рублей.

В заключении комитета Госдумы по экономической политике уточняется, что задолженность увеличивается по НДС, по налогу на прибыль организаций, по неуплате текущих платежей отдельными юрлицами, а также по платежам за пользование природными ресурсами.

Ранее стало известно, что в прошлом году доходы России по двусторонним государственным кредитам оказались в четыре раза меньше, чем ожидалось — вместо запланированных примерно 48,7 миллиарда рублей объем выплат составил около 11 миллиардов рублей.

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    Юлия Мискевич
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