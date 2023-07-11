Миру предрекли дефицит популярной рыбы

Nature: мировые поставщики тунца предупредили о риске дефицита из-за глубоководной добычи

Освоение морского дна для добычи полезных ископаемых может привести к сокращению объемов популяции и добычи тропического тунца в Тихом океане. К призыву остановить глубоководную разработку шельфа уже присоединились ведущие мировые поставщики этого вида рыбы, сообщает британский журнал Nature.

Районы промысла в восточной части Тихого океана будут пересекаться с планами по добыче полезных ископаемых. К настоящему времени заключены контракты на разведку глубоководных месторождений, расположенных на территории площадью 1,1 миллиона квадратных километров в зоне Кларион-Клиппертон между Гавайями и Мексикой. На фоне глобальных климатических изменений предполагается, что популяции большеглазого, желтоперого тунца и скипджека увеличатся на 10-11, 23 и 30-31 процент соответственно. Однако разработка дна может негативно повлиять на показатели прироста.

По словам профессора Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Дугласа Макколи, рыболовному промыслу в этой зоне может угрожать сброс отходов различных предприятий на сушу и непосредственно в океан. Это может нанести ущерб не только объемам добычи тунца, но также всей местной экосистеме и продовольственной безопасности. Исполнительный директор Global Tuna Alliance Дэниел Саддаби предупредил, что шумовое и световое загрязнение от глубоководной разработки дна может нарушить поведение, вызвать стресс и привести к изменениям в маршрутах тунцовой миграции. Все это может стать предпосылкой к формированию глобального дефицита популярной рыбы.

В настоящее время к призыву немедленно остановить планы по глубоководной добыче полезных ископаемых присоединились ведущие мировые поставщики тунца и морепродуктов, включая Sainsbury's, Waitrose, Asda, Marks & Spencer и Aldi. До этого в коалицию вступили в общей сложности 45 британских компаний по производству морепродуктов.

Ранее сообщалось о риске глобального дефицита еще одного вида популярной рыбы — сайры. На этом фоне Россия, Китай, Япония и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона договорились сократить квоты на вылов сайры на 25 процентов от уровня прошлого года. Это решение было связано с истощением глобальных запасов и рекордно малыми уловами. Таким образом, в этом году совокупная квота составит 250 тысяч тонн вместо 333,7 тысячи.