Япония, Россия и КНР договорились о снижении квоты на вылов сайры

Япония, Россия, КНР и еще ряд экономик договорились о снижении квоты на вылов сайры на 25%

Япония, Россия, КНР и другие страны-члены Северо-Тихоокеанской комиссии по рыболовству (СТКР) договорились о сокращении совокупной квоты на вылов сайры. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, показатель сократят на 25 процентов от уровня прошлого года в связи с истощением запасов данного вида рыбы и рекордно малых уловов.

В 2023 году совокупная квота составит 250 тысяч тонн по сравнению с 333,7 в 2022 году, отмечается в материале.

Кроме того, члены комиссии по рыболовству установили «сезон вылова» в 180 дней. Промысел рыбы вне установленного периода будет запрещен.

В августе Росрыболовство опровергло сообщения о дефиците сайры в российских магазинах. По информации источника ТАСС, рыба не исчезнет с полок супермаркетов, изменятся лишь миграционные пути промысловой рыбы. «Сайра будет на полках и нет никакого повода для паники, просто рыба меняет пути миграций», — уточнило ведомство.