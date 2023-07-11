Десять пар близнецов родились в одной больнице одновременно

The Messenger: больница в США сообщила о рождении десяти пар близнецов в одно время

Десять пар близнецов родились в одно и то же время в детской больнице американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния. Об этом сообщает The Messenger.

Персонал больницы пока не может с уверенностью сказать, является ли одновременное рождение в отделении неонатальной интенсивной терапии десяти пар близнецов рекордом. «Мы очень взволнованны», — заявила ассистент медсестры отделения неонатальной интенсивной терапии Эшли Ричардсон.

Она подчеркнула, что в больнице привыкли к рождению близнецов и многоплодным родам в целом, но никогда не сталкивались с таким количеством сразу. «Это заставляет нас не расслабляться», — пошутила медсестра.

Вес новорожденных варьируется от чуть менее 1 до 2,7 килограмма. Отмечается, что большинство близнецов являются мальчиками.

Ранее сообщалось, что шесть пар близнецов начали учиться в одной школьной параллели в школе Фишгард, графство Пембрукшир, Великобритания. Учителя пытаются научиться различать их.