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09:42, 11 июля 2023Силовые структуры

Пропавшую российскую школьницу нашли убитой в лесу

Под Челябинском пропавшую 11-летнюю школьницу нашли убитой с ножевыми ранениями на теле

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

В Челябинской области пропавшую ранее 11-летнюю школьницу нашли убитой в лесу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На теле погибшей девочки, пропавшей вечером 9 июля, обнаружили множественные ножевые ранения.

По подозрению в ее убийстве был задержан мужчина. Как уточняет агентство URA.RU, подозреваемый работает в фермерском хозяйстве. По предварительным данным, она расправился со школьницей, после чего закопал ее тело и выкинул рюкзак в реку.

Сейчас следователи выясняют мотивы преступления и проводят следственные действия с участием задержанного.

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    Елизавета Новикова
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