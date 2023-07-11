Пропавшую российскую школьницу нашли убитой в лесу

Под Челябинском пропавшую 11-летнюю школьницу нашли убитой с ножевыми ранениями на теле

В Челябинской области пропавшую ранее 11-летнюю школьницу нашли убитой в лесу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На теле погибшей девочки, пропавшей вечером 9 июля, обнаружили множественные ножевые ранения.

По подозрению в ее убийстве был задержан мужчина. Как уточняет агентство URA.RU, подозреваемый работает в фермерском хозяйстве. По предварительным данным, она расправился со школьницей, после чего закопал ее тело и выкинул рюкзак в реку.

Сейчас следователи выясняют мотивы преступления и проводят следственные действия с участием задержанного.