СМИ сообщили о причастности ФБР и СБУ к удалению пророссийских аккаунтов

CNN: ФБР и СБУ причастны к удалению пророссийских аккаунтов в соцсетях

Федеральное бюро расследований (ФБР) США и Служба безопасности Украины (СБУ) причастны к удалению пророссийских аккаунтов в соцсетях. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад судебного комитета палаты представителей США.

Советник судебного комитета подчеркнул, что ведомство намерено использовать доклад, чтобы заявить о неправомерном вмешательстве ФБР в свободу слова. Уточняется, что на этой неделе глава ФБР Кристофер Рэй выступит в конгрессе.

Телеканал уточняет, что СБУ пометила эти аккаунты, как «распространяющие российскую дезинформацию». Доклад основан на информации из ряда повесток, которые комитет направил Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), а также Alphabet (материнской компании Google и YouTube) в феврале в рамках расследования того, играло ли федеральное правительство США роль в цензуре в соцсетях.

Ранее специалист по информационной защите компании «Код безопасности» Мария Фесенко порекомендовала россиянам быть осторожными при использовании сервисов компании Google. Она заверила, что продукты компании нередко становятся инструментом мошенников и хакеров.