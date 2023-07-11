Начальник уголовного розыска из Сибири получил взятку в один миллион рублей

Начальник управления уголовного розыска МВД Красноярского края получил взятку в 1 млн руб.

Начальник управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Красноярскому краю подозревается в получении взяток на общую сумму один миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Денежные средства передавал полицейскому с лета 2022 года местный предприниматель за обеспечение правопорядка на территории рынка Красноярска. Посредниками в передаче взяток были подчиненные начальника управления уголовного розыска.

На основании материалов ФСБ следователем возбуждено уголовное дело о коррупции. Полицейские задержаны, один из них уже заключен под стражу. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения остальным фигурантам.

Прокуратура поставила на контроль расследование дела.

Красноярское управление уголовного розыска возглавляет Андрей Иванов, его задержали по подозрению в покровительстве торговцам «Южного рынка», уточняет «МК».

Иванов родился в 1977 году в Красноярске, в 1999 году окончил Сибирский юридический институт МВД. В октябре 2018 года он возглавил управление уголовного розыска краевой полиции. Иванов награжден медалями МВД России «За отличие в службе» III, II, I степеней.