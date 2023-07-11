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16:29, 11 июля 2023Среда обитания

Страдающая от беспрецедентной засухи страна обвинила Google в «воровстве» воды

Страдающие от сильнейшей за 74 года засухи уругвайцы обвинили Google в «воровстве» воды

Фото: Andres Stapff / Reuters

Планы американской транснациональной корпорации Google по использованию огромного объема воды для охлаждения собственных серверов в Уругвае столкнулись с острой критикой местных активистов, обвинивших интернет-гиганта в «воровстве» природных ресурсов. Страна страдает от сильнейшей за последние 74 года засухи, из-за чего местное население испытывает острую нехватку питьевой воды, сообщает The Guardian.

Поисковый гигант приобрел 29 гектаров земли в департаменте Канелонес для строительства центра обработки данных на юге Уругвая. Однако вода для охлаждения серверов будет поступать непосредственно из общественной системы питьевого водоснабжения, что может привести к усугублению и без того серьезного кризиса в стране. На этом фоне лозунг Комиссии по защите воды и жизни «Это — не засуха, это — грабеж» получил распространение во многих районах уругвайской столицы — Монтевидео.

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Для охлаждения серверов Google необходимо ежедневно использовать 7,6 миллиона литров, или два миллиона галлонов воды. Эти объемы сопоставимы с суточной нормой потребления 55 тысяч уругвайцев. Однако проект центра обработки данных пока находится на стадии согласования, в самом Google пообещали скорректировать цифры на фоне питьевого кризиса в стране.

Из-за критически низкого уровня осадков, аномально высоких температур, обмеления рек и высыхания главного водохранилища правительство Уругвая удвоило допустимый уровень содержания хлорида натрия в водопроводной воде. Кроме того, президент страны Луис Лакалье Поу отменил налоги на бутилированную воду и объявил о ежедневной раздаче двух литров воды для 21 тысячи бедствующих граждан. Несмотря на это, в Уругвае бутилированная вода по-прежнему недоступна для сотен тысяч жителей.

Продолжительная засуха затронула не только страны Латинской Америки, включая Уругвай, но и ряд африканских государств. С начала 2023 года от сильной жары пострадали в общей сложности почти 60 миллионов жителей континента, которые столкнулись с нехваткой продовольствия и воды. При этом во Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) предрекли миру новые экстремальные погодные явления уже в ближайшие месяцы.

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