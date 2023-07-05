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19:36, 5 июля 2023Среда обитания

ВОЗ предрекла серию экстремальных погодных явлений в ближайшие месяцы

ВОЗ заявила об экстремальных погодных явлениях в мире в ближайшие месяцы

Фото: Rebecca Naden / Reuters

В ближайшие месяцы на мир ожидает череда наводнений, ураганов и периодов сильной жары. Серию экстремальных погодных явлений человечеству предрекли во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости со ссылкой на брифинг главы объединения Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Глава ВОЗ напомнил, что 3 июня оказалось самым жарким днем на планете за всю историю наблюдений. «В ближайшие месяцы мы ожидаем целый ряд экстремальных погодных явлений, включая засухи, наводнения, ураганы и аномальную жару, которые наносят вред здоровью людей», — заявил Гебрейесус.

Он добавил, что длительная засуха на Африканском Роге (туда входят семь стран — Джибути, Эфиопия, Кения, Сомали, Южный Судан, Суданская Республика и Уганда) уже спровоцировала болезни, волну голова и миграции, а также создает большую нагрузку на систему здравоохранения. По словам главы ВОЗ, в 2023 году с нехваткой продовольствия столкнулись почти 60 миллионов жителей континента.

Ранее во Всемирной метеорологической организации спрогнозировали, что 2023 год станет самым жарким в истории. Специалисты отметили, что первую тепловую волну ожидают в Германии — температура воздуха в этой стране может превысить 32 градуса Цельсия.

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    Нина Ташевская
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