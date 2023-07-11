В российском регионе около газопровода нашли самодельное взрывное устройство
В Самарской области около газопровода нашли самодельное взрывное устройство, об этом сообщил Telegram-канал «112».
Отмечается, что пакет с проводами нашли вблизи магистрального газопровода «Уренгой-Новопсков» в Сызранском районе российского региона.
В публикации также указано, что правоохранительные органы идентифицировали подозрительную находку как самодельное взрывное устройство.
Сообщается, что в целях безопасности была прекращена подача газа по данной ветке газопровода, на месте работают экстренные службы. Официальных заявлений по этому поводу на данный момент не последовало.
Ранее сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Белгородской области, который изготовил дома самодельное взрывное устройство. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.