В российском регионе около газопровода нашли самодельное взрывное устройство

112: в Самарской области около газопровода нашли самодельное взрывное устройство

В Самарской области около газопровода нашли самодельное взрывное устройство, об этом сообщил Telegram-канал «112».

Отмечается, что пакет с проводами нашли вблизи магистрального газопровода «Уренгой-Новопсков» в Сызранском районе российского региона.

В публикации также указано, что правоохранительные органы идентифицировали подозрительную находку как самодельное взрывное устройство.

Сообщается, что в целях безопасности была прекращена подача газа по данной ветке газопровода, на месте работают экстренные службы. Официальных заявлений по этому поводу на данный момент не последовало.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Белгородской области, который изготовил дома самодельное взрывное устройство. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.

