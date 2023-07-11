Эксперты дали россиянам советы в случае кражи в отеле за рубежом

АТОР: на отдых за рубежом нежелательно брать драгоценности и дорогие аксессуары

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, как поступать туристам за рубежом, если их вещи украли во время отдыха. Во-первых, эксперты рекомендуют не брать с собой в дорогу драгоценности и дорогие аксессуары.

Если кража все-таки произошла, то нужно сообщить о ней представителю туроператора и администрации гостиницы, обратившись на ресепшен. При необходимости специалисты посоветовали вызвать полицию и поставить в известность российское консульство. Отдыхающие не в праве требовать у туркомпании участия в расследовании кражи, сопровождения в полицию или компенсации украденного.

В АТОР подчеркнули, что получить от гостиницы компенсацию украденного непросто. В этом случае придется доказать, что потерянные вещи у туриста были. Для этого нужно задекларировать ценности при пересечении границы.

Также специалисты посоветовали хранить ценные вещи и деньги в сейфе отеля, который находится не в самом номере. При въезде предметы описывают и сдают в гостиничный сейф. В случае кражи турист получит компенсацию.

Ранее в АТОР рассказали, что из-за резкого падения курса рубля цены на туры за границу за неделю увеличились на шесть-семь процентов. Как отметили эксперты, колебания курсов валют отразились на стоимости путешествий по всем зарубежным направлениям. В частности, удар пришелся по массовому бюджетному сегменту — Турции и Египту.