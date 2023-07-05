Россиянам раскрыли причину резкого подорожания туров за границу

АТОР: путевки из России за границу подорожали из-за резкого падения рубля

Из-за резкого падения курса рубля цены на туры за границу за неделю увеличились на шесть-семь процентов. Причину резкого подорожания путевок «Известиям» раскрыл вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По словам эксперта, колебания курсов валют отразились на стоимости путешествий по всем зарубежным направлениям. «Но особо чувствительный удар пришелся по массовому бюджетному сегменту — Турции и Египту», — пояснил он.

Вице-президент АТОР напомнил, что за минувшую неделю курс доллара и евро по отношению к рублю пошел в рост и приблизился к отметкам 90 и 98 рублей соответственно.

Специалист подчеркнул, что стоимость турпродуктов могла бы вырасти еще больше, если бы туроператоры не снизили номинальную стоимость путевок в долларах и евро. «Сейчас их усилия, к сожалению, нивелировались», — добавил Мурадян.

Ранее в июле стало известно, что туры в две популярные у россиян страны, Турцию и Египет, за год подорожали примерно на 50 процентов. В АТОР рассказали, что неделя отдыха в Египте сейчас обойдется примерно в 150 тысяч рублей на двоих, в Турции — 170–200 тысяч.

