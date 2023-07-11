Россиянке вынесли приговор за съемку порноролика с участием ребенка

В Тюменской области 19-летней девушке вынесли приговор за съемку порноролика с ребенком

Уватский районный суд вынес приговор 19-летней россиянке, снявшей порноролик с участием ребенка и распространившей его в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на три года. Кроме того, суд взыскал с девушки 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Фигурантка раскаялась в содеянном и признала вину.

По данным следствия, в сентябре 2022 года россиянка, желая унизить ребенка, сняла на видео, как ее знакомая совершает с ним иные действия сексуального характера. После этого она сохранила файл и отправила его потерпевшему мальчику в соцсети.

Ранее сообщалось о том, что жительница Каменска-Шахтинского снимала в порно десятилетнюю дочь ради заработка.