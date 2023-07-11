Крики пострадавших во время турбулентности пассажиров попали на видео

Global Times: пассажиры Air China получили травмы во время сильной турбулентности

Пассажиры и бортпроводники авиакомпании Air China пострадали во время сильной турбулентности и попали на видео. Об этом сообщает Global Times.

На кадрах видно, как во время резкого спуска лайнера кричащих людей подбрасывает вверх. Вместе с ними к потолку подлетают подушки, сумки и другие вещи. В результате пассажиры и одна стюардесса получили травмы.

Ранее бывший старший бортпроводник авиакомпании Emirates рассказал о самом страшном опыте во время турбулентности. Он поделился с изданием Daily Mail историей о том, как ему пришлось успокаивать высокого мускулистого экс-солдата, у которого случилась паническая атака из-за болтанки во время полета.