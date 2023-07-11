Последствия обстрела села в приграничном российском регионе сняли на видео

В сети появилось видео с последствиями обстрела села Репяховка в Белгородской области

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлели последствия обстрела Краснояружского района в Белгородской области. Ее публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны осколки от снарядов в руке у местного жителя, а также глубокие воронки, которые образовались в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации авторов канала, видео снято в селе Репяховка приграничного российского региона — оно попало под обстрел 10 июля, там зафиксировали три прилета. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

За минувшие сутки, 10 июля, в Белгородской области зафиксировали около 60 прилетов со стороны ВСУ.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.