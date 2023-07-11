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10:03, 11 июля 2023Россия

Глава приграничного российского региона рассказал о нанесенных ВСУ ударах

Губернатор Гладков: за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 59 снарядов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области 59 снарядов. Об этом сообщил глава приграничного с Украиной региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрелом оказались сразу несколько административно-территориальных образований. По словам главы региона, наиболее интенсивными обстрелы были в Валуйском городском округе, по населенным пунктам которого украинские войска выпустили суммарно 34 боеприпаса.

Помимо этого, в Белгородском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на трактор, в результате чего он сгорел. Иных разрушений ни в этой районе, ни в других населенных пунктах нет, пострадавших также не выявлено.

В понедельник, 10 июля, ВСУ обстреляли еще один приграничный с Украиной регион – Брянскую область. В ходе обстрела пострадал мирный житель, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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    Алан Босиков
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