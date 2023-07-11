В Петербурге после проезда по яме у автобуса вывалился двигатель

В Петербурге у автобуса вывалился двигатель, когда он проехал по дороге, где шел ремонт

В Санкт-Петербурге у автобуса вывалился двигатель после того, как он проехал по яме на дороге, где шли ремонтные работы. Об этом сообщает издание «Подъем».

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева, на дороге был снят асфальт. В «Пассажиравтотрансе» отметили, что автобус лазурного цвета наехал на проблемный участок. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.

«Были дорожные работы, и клиренс автобуса не позволил ему проехать перекресток. Там был снят асфальт в этом месте, и автобус наехал на препятствие. В результате происшествия никто не пострадал», — заявил представитель предприятия.

Ранее на тротуаре в Омске появилась огромная дыра. Широкое отверстие образовалось после того, как обвалилось асфальтовое покрытие. Инцидент произошел 1 июня на улице Красный Путь напротив библиотеки имени Пушкина. Вскоре мэрия города устранила дыру, засыпав ее щебнем.