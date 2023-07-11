Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:32, 11 июля 2023Среда обитания

В Петербурге после проезда по яме у автобуса вывалился двигатель

В Петербурге у автобуса вывалился двигатель, когда он проехал по дороге, где шел ремонт

Фото: страница «Анастасия Кондратьева / ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

В Санкт-Петербурге у автобуса вывалился двигатель после того, как он проехал по яме на дороге, где шли ремонтные работы. Об этом сообщает издание «Подъем».

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева, на дороге был снят асфальт. В «Пассажиравтотрансе» отметили, что автобус лазурного цвета наехал на проблемный участок. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.

«Были дорожные работы, и клиренс автобуса не позволил ему проехать перекресток. Там был снят асфальт в этом месте, и автобус наехал на препятствие. В результате происшествия никто не пострадал», — заявил представитель предприятия.

Ранее на тротуаре в Омске появилась огромная дыра. Широкое отверстие образовалось после того, как обвалилось асфальтовое покрытие. Инцидент произошел 1 июня на улице Красный Путь напротив библиотеки имени Пушкина. Вскоре мэрия города устранила дыру, засыпав ее щебнем.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В документ по итогам саммита НАТО не включили конкретику по вступлению Украины

    Франция рассказала об обещании Киева не использовать новые ракеты против России

    Костомаров показал новое видео тренировки с протезами

    Президент Чехии назвал сроки возвращения Украиной территорий

    Франция и Британия поддержали приглашение Украины в НАТО

    Раскрыта стоимость российского электрокара i-Sky

    Мужчина нашел в своем саду редчайшего розового кузнечика

    Том Круз рассказал о самом нелепом слухе про себя

    Самолет резко сменил курс после истерики пассажира бизнес-класса

    В Петербурге после проезда по яме у автобуса вывалился двигатель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости