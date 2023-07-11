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17:14, 11 июля 2023Мир

В НАТО обеспокоились возможным наступлением России на Украину

WSJ: НАТО обеспокоено возможным контрнаступлением России в случае неудачи ВСУ на поле боя
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Чиновники из стран НАТО обеспокоены возможным контрнаступлением России в случае неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя в ходе украинского наступления, которое может привести к перехвату инициативы Российской армией. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Многие западные чиновники все больше обеспокоены тем, что Россия может вновь перехватить инициативу на поле боя и начать собственное наступление, если Украина этим летом не продемонстрирует значительных успехов», — говорится в публикации обозревателей газеты.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что следующие шесть месяцев являются решающими для возвращения Украиной своих территорий. По его словам, ВСУ должны продвинуться как можно дальше до наступления первых заморозков и именно успехи украинской армии в 2023 году «станут базой для переговоров» с Россией.

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    Виктория Кондратьева
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