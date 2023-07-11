Президент Чехии назвал сроки возвращения Украиной территорий

Президент Чехии назвал решающими следующие шесть месяцев для возвращения Киевом территорий

Следующие шесть месяцев являются решающими для возвращения Украиной своих территорий. С таким заявлением на саммите НАТО в Литве выступил президент Чехии и генерал армии в отставке Петр Павел, его цитирует американская газета Newsweek.

«Украина медленно продвигается вперед, и, вероятно, все еще ищет слабые места в российской обороне, но при этом до сих пор не задействовала основной ударный кулак, который готовила для контрнаступления», — сказал чешский президент, добавив, что «окно возможностей» по возвращению Украиной своих территорий закроется к концу 2023 года.

По словам Павла, Вооруженные силы Украины должны продвинуться как можно дальше до наступления первых заморозков и именно успехи украинской армии в 2023 году «станут базой для переговоров» с Россией.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ неспособны наступать, обороняться и даже удерживать свои позиции без помощи в виде поставок кассетных боеприпасов.