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12:17, 11 июля 2023Мир

В Белом доме заявили о провале ВСУ без поставок кассетных боеприпасов

Помощник президента США: ВСУ неспособны на наступление без поставок кассетных боеприпасов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны наступать и обороняться и даже удерживать свои позиции без помощи в виде поставок кассетных боеприпасов, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его цитирует ТАСС.

«В отсутствие поставок кассетных боеприпасов калибра 155 миллиметров, у Украины не будет достаточно артиллерийских снарядов не только для осуществления контрнаступления, но, возможно, и для удержания нынешних позиций», — сказал он на брифинге.

По словам Салливана, решение Белого дома о поставке кассетных боеприпасов Киеву мотивировано тем, что запасы иных типов боеприпасов, которые США и союзники поставляют Украине, истощились.

Как ранее отметил пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер, в Вашингтоне надеются, что решение о поставке кассетных боеприпасов ВСУ не повлияет на военную поддержку Киева союзниками.

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    Глеб Бажуткин
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