В США понадеялись на принятие союзниками решения о кассетных боеприпасах

США надеются, что решение о кассетных боеприпасах не повлияет на поддержку ВСУ союзниками

США надеются, что решение о поставке кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ) не повлияет на военную поддержку Киева союзниками, заявил пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер. Трансляция брифинга доступна на официальном Youtube-канале американского внешнеполитического ведомства.

«Украина находится на середине контрнаступления, которое требует огромного количества артиллерии. Они находятся в ситуации, когда запасы ряда артиллерийских снарядов, в которых они нуждаются, снижаются», — сказал представитель Госдепа, добавив, что решение о поставке кассетных боеприпасов было непростым для Вашингтона.

О том, что Вашингтон включит кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине, стало известно 6 июля. Как объяснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, это решение связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов Вооруженными силами Украины.