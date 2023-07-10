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18:34, 10 июля 2023Мир

В США объяснили поставки кассетных боеприпасов Украине нехваткой вооружений

Fox News: американский подполковник заявил о нехватке вооружений в США из-за Украины

Фото: Shakh Aivazov / AP

В армии США на данный момент наблюдается острая нехватка вооружений из-за помощи Украине. С таким заявлением в интервью американскому телеканалу Fox News выступил подполковник ВВС США в отставке Дарин Гауб.

«Из моих источников мне сообщили, что нам потребуется от 10 до 15 лет, чтобы оправиться от всего», — прокомментировал офицер темпы поставок вооружений на Украину. Существует «особенно острая нехватка» гаубичных 155-миллиметровых снарядов, пояснил он.

Гауб также отметил, что недавнее решение Белого дома об отправке кассетных боеприпасов Киеву свидетельствует об опасениях Вашингтона в связи с возникшим в американской армии снарядным голодом и дефицитом других боеприпасов.

Ранее министр армии США Кристин Вормут заявила, что армии Соединенных Штатов грозят сокращения из-за риска недобора новобранцев. Она выразила опасения, что в текущем году цель набрать достаточно добровольцев уже станет вызовом.

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    Глеб Бажуткин
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