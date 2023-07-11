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08:37, 11 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о росте числа женщин в ВСУ

Марочко: в ВСУ среди офицеров и рядовых становится больше женщин

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

За прошедший месяц в зоне ответственности Южной группировки войск на линии боевого соприкосновения отмечается увеличение числа женщин среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что их соотношение составляет примерно 30 процентов, уточнив, что среди них встречаются как рядовые, так и офицеры.

Ранее украинские военные в интервью изданию Daily Beast рассказывали, что за время службы в рядах ВСУ женщины заработали букет всевозможных заболеваний, среди которых, в частности — цистит и воспаление яичников.

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    Алевтина Запольская
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