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05:20, 11 июля 2023Россия

Российские танкисты успешно отразили пять украинских атак

Минобороны: танковый взвод группировки «Восток» успешно отразил пять украинских атак

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Танковый взвод танкового полка группировки «Восток» под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова успешно отразил пять атак украинских военных и уничтожил несколько единиц западной бронетехники на Времевском выступе. Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток», представитель Минобороны Олег Чехов.

«За короткий период подразделением лейтенанта Кыдрасова было отражено пять атак противника, уничтожено несколько боевых бронированных машин иностранного производства», — подчеркнул он.

Чехов уточнил, что Кыдрасов руководил действиями бронегруппы по подавлению сил украинской стороны, укрывшихся в лесополосах. Лейтенант обнаружил и уничтожил около десяти националистов. По словам представителя МО, контрнаступление ВСУ было остановлено.

Чехов подчеркнул, что военнослужащие группировки войск «Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении поставленных боевых задач.

Ранее сообщалось, что российская авиация поразила склад боеприпасов Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении в районе Шевченко. Представитель Минобороны уточнил, что военнослужащие передовых подразделений при поддержке артиллерии отразили атаку противника, который отступил, понеся потери.

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    Марина Совина
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