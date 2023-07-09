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05:45, 9 июля 2023Россия

Российская авиация поразила склад боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны: российская авиация поразила склад боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российская авиация поразила склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в районе Шевченко, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает ТАСС.

Представитель Минобороны уточнил, что военнослужащие передовых подразделений при поддержке артиллерии отразили атаку противника, который отступил, понеся потери.

Кроме того, артиллерийским огнем уничтожен минометный расчет и пункт управления беспилотиками восточнее Макаровки и северо-западнее Сторожевого, отметил Чехов.

Он добавил, что также были поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» вблизи Великой Новоселки и гаубица «Мста-Б» около Нового Комара. В районе Веселого Гая барражирующим боеприпасом «Ланцет» поражена САУ «Цезарь».

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили склад хранения снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике (ДНР).

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    Марина Совина
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