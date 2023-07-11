В России назвали бездействие Запада по «Северным потокам» заметанием следов

Небензя назвал бездействие Запада по «Северным потокам» попыткой замести следы

Бездействие Запада в деле расследования диверсии на «Северных потоках» является попыткой замести следы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

Он привел в пример формулировку, посвященную расследованию Швеции. В ней говорится, что подозреваемые будут названы при дальнейшем расследовании. По мнению Небензи, из этой цитаты следует, что шведские власти с самого начала не ставят перед собой цели установления виновных.

«Бездействие властей европейских государств можно объяснить лишь одним — попытками затянуть время, чтобы замести следы», — указал он.

26 сентября стало известно, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Сообщалось, что утечка газа из морского газопровода произошла у берегов датского острова Борнхольм.