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05:14, 11 июля 2023Россия

Российские военные уничтожили несколько групп ВСУ на запорожском направлении

Военные группировки «Восток» уничтожили несколько групп ВСУ на запорожском направлении

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Военнослужащие российской группировки «Восток» уничтожили несколько групп бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающихся наступать на запорожском направлении. Об этом заявил глава пресс-центра группировки войск Олег Чехов, передает РИА Новости.

По данным Минобороны РФ, украинские военные продолжают пытаться атаковать в направлении Работино. По противнику наносится огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолетами армейской авиации. ВСУ несут потери в живой силе и технике.

Кроме того, средства воздушной разведки вскрыли разведгруппу украинских военных в районе Приютного, она была уичтожена с применением ударного беспилотника. Также уничтожена группа бойцов ВСУ в районе Новодаровки. Расчетом зенитного ракетного комплекса «Оса» сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Валькирия», заключил Чехов.

Ранее российская авиация поразила склад боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении в районе Шевченко. Также были поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» вблизи Великой Новоселки и гаубица «Мста-Б» около Нового Комара.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Марина Совина
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