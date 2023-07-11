Российские военные уничтожили несколько групп ВСУ на запорожском направлении

Военные группировки «Восток» уничтожили несколько групп ВСУ на запорожском направлении

Военнослужащие российской группировки «Восток» уничтожили несколько групп бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающихся наступать на запорожском направлении. Об этом заявил глава пресс-центра группировки войск Олег Чехов, передает РИА Новости.

По данным Минобороны РФ, украинские военные продолжают пытаться атаковать в направлении Работино. По противнику наносится огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолетами армейской авиации. ВСУ несут потери в живой силе и технике.

Кроме того, средства воздушной разведки вскрыли разведгруппу украинских военных в районе Приютного, она была уичтожена с применением ударного беспилотника. Также уничтожена группа бойцов ВСУ в районе Новодаровки. Расчетом зенитного ракетного комплекса «Оса» сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Валькирия», заключил Чехов.

Ранее российская авиация поразила склад боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении в районе Шевченко. Также были поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» вблизи Великой Новоселки и гаубица «Мста-Б» около Нового Комара.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.