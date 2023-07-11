Президент Украины Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе, на котором представители стран-участников намерены обозначить стратегию по присоединению Киева к военному блоку. Об этом сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Выступление украинского лидера ожидается в 18:00 по московскому времени.

Министр обороны Украины Алексей Резников также приехал на саммит, сообщив, что главная цель Киева — членство в альянсе.

Ранее Зеленский обвинил НАТО в абсурдности и неготовности принять страну в альянс. Его возмутили формулировки лишь о назначении условий для приглашения Киева в военный блок.