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16:23, 11 июля 2023Бывший СССР

Зеленский прибыл на саммит НАТО

Президент Украины Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе, на котором представители стран-участников намерены обозначить стратегию по присоединению Киева к военному блоку. Об этом сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Выступление украинского лидера ожидается в 18:00 по московскому времени.

Министр обороны Украины Алексей Резников также приехал на саммит, сообщив, что главная цель Киева — членство в альянсе.

Ранее Зеленский обвинил НАТО в абсурдности и неготовности принять страну в альянс. Его возмутили формулировки лишь о назначении условий для приглашения Киева в военный блок.

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    Алевтина Запольская
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