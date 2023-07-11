Зеленский не стал давать оценку итоговому документу саммита НАТО, выступая в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский не стал давать оценку документу, опубликованному по итогам первого дня саммита НАТО, выступая на одной из центральных площадей Вильнюса. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский выразил благодарность Литве за поддержку в стремлении республики стать частью альянса. «Спасибо вам за помощь нашей обороне и вашу однозначную, честную, смелую и справедливую позицию, чтобы Украина была приглашена в НАТО», — заявил он.

При этом, как отмечает агентство, украинский лидер воздержался от политических деклараций. После его выступления на площади начался концерт в поддержку Киева.

В коммюнике, опубликованном 11 июля, страны НАТО признали место Украины в блоке в будущем. Страну готовы пригласить в альянс после того, как с этим решением согласятся все его члены, а все условия для присоединения будут выполнены. При этом временные рамки вхождения страны в блок в документе не оговорены.