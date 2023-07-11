Раскрыт план Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Зеленский проведет ряд двусторонних встреч во время саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду, 12 июля, проведет ряд двусторонних встреч во время саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил украинский лидер, он готов продолжить работу в Вильнюсе. «Запланированы двусторонние встречи — с американскими, канадскими, немецкими, британскими, голландскими, японскими и другими партнерами», — раскрыл план политик.

Как уточнил глава государства, запланировано и первое инаугурационное заседание Совета Украина — НАТО.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе, на котором представители стран-участников намерены обозначить стратегию по присоединению Киева к военному блоку. На саммит также приехал министр обороны Украины Алексей Резников.